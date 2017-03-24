С 10% до 9,75%.

24 марта Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 9,75% годовых.

Как говорится в сообщении ЦБ, причиной стало замедление инфляции и снижение инфляционных рисков. Сказалось укрепление рубля и сохранение интереса внешних инвесторов к вложениям в российские активы, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в последний раз ключевая ставка снижалась в сентябре 2016 года - на 0,5 процентного пункта. Регулятор пояснил свой шаг "закреплением тенденции к устойчивому снижению инфляции". На прошлом заседании совета директоров ЦБ, 3 февраля, ставка была оставлена на прежнем уровне – 10%. Следующий раз вопрос о ее изменении будет рассмотрен 28 апреля.