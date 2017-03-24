ЦБ снизил ключевую ставкуСегодня в 16:17
- Текст
С 10% до 9,75%.
24 марта Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 9,75% годовых.
Как говорится в сообщении ЦБ, причиной стало замедление инфляции и снижение инфляционных рисков. Сказалось укрепление рубля и сохранение интереса внешних инвесторов к вложениям в российские активы, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что в последний раз ключевая ставка снижалась в сентябре 2016 года - на 0,5 процентного пункта. Регулятор пояснил свой шаг "закреплением тенденции к устойчивому снижению инфляции". На прошлом заседании совета директоров ЦБ, 3 февраля, ставка была оставлена на прежнем уровне – 10%. Следующий раз вопрос о ее изменении будет рассмотрен 28 апреля.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:36
Россиянам накинут 50 рублей к пенсии
С 1 апреля.Сегодня в 19:02
В Екатеринбурге обчистили грузовик с 6 тоннами ферросплавов
Полиция ищет преступников.Сегодня в 18:46
Армия противников продэмбарго в России выросла почти втрое
Главный критик – молодежь.Сегодня в 18:41
Котельные задымили Горноправдинск
Без разрешения на выбросы.Сегодня в 18:41
Тюменские школьники вошли в число лучших по стране
Отличившись в 21 дисциплине.Сегодня в 18:34
Екатеринбург не дождался Горана Бреговича
Концерт перенесли на осень.Сегодня в 18:27
Инкассатор из Первоуральска спустил в казино 4 миллиона
Которые "позаимствовал" в кассе.Сегодня в 18:24
Верховный суд не стал разруливать спор о стройке к ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Дело передано на новое рассмотрение.Сегодня в 18:23
На Южном Урале медики отказали в помощи беременной
Женщину укусила собака.Сегодня в 18:20
Силовики нагрянули с обысками в офис ПКО "ЧелСИ"
Принадлежащего семье вице-спикера.Сегодня в 18:19
К Югорскому лыжному марафону подготовили 25-километровую трассу
Немного изменив маршрут.Сегодня в 18:17
Мать забрала из больницы едва не утонувшего в "Баден-Бадене" мальчика
Его уже выписали.Сегодня в 18:17
Средний Урал лишился выставки Russian Arms Expo
Ее перенесут в Подмосковье.Сегодня в 18:11
В школе Озерска избили десятиклассницу
В истории разбирается полиция.Сегодня в 18:08
На Южном Урале товарняк переехал мужчину
Личность погибшего выясняется.
Главные новости
- Сегодня в 18:17Средний Урал лишился выставки Russian Arms Expo
- Сегодня в 16:58У третьеклассницы в Екатеринбурге нашли туберкулез
- Сегодня в 16:50В прокуратуре Первоуральска мужчина сжег себя заживо
- Сегодня в 15:52На челябинском заводе "Мечела" погиб рабочий
- Сегодня в 15:34Над храмом навис… диалог
Аналитика
Над храмом навис… диалог
Верующие опасаются сноса.
Реформа МЧС: вертолеты на вылет
Сотрудники на улицу.
"Хрущевкам" приказано долго жить
В Екатеринбурге денег на снос нет.