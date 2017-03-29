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Закрывшиеся банки увели у россиян свыше 57 миллиардов28 марта в 11:24

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В деле разбирается полиция.

Почти каждый десятый закрывшийся в 2016 году российский банк похищал средства клиентов. Из порядка 100 кредитных организаций, потерявших лицензию, таковых оказалось девять. Соответствующие данные приводит Агентство по страхованию вкладов.

Перед отзывом лицензии банки уничтожали актуальные электронные базы данных и первичные документы. скрывая вывод активов и хищения со счетов вкладчиков. Как подсчитали в АСВ, на "забалансовые" счета ушло 57,3 миллиарда рублей.

"Двойная бухгалтерия" была обнаружена в банках "НКБ", Мострансбанке, Военно-промышленном банке, Мико-банке, Росинтербанке, Стелла-банке, Кроссинвестбанке, Арксбанке и банке "Камский горизонт". Информация об этом направлена в правоохранительные органы, передает "Уралинформбюро".

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