После чего дойдет черед пенсионеров.

Все бюджетники и пенсионеры должны будут перейти на национальную платежную систему "Мир". Об этом 28 марта на совещании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов заявила замначальника уральского ГУ ЦБ РФ Татьяна Ильина.

С 1 июля 2017 года карты "Мир" начнут получать новые сотрудники бюджетной сферы. Уже работающие должны будут перейти на новую систему до 1 июля 2018 года. К 1 июля 2020 года на "Мир" переведут всех пенсионеров, передает корреспондент "Уралинформбюро".



По словам Ильиной, по состоянию на начало 2017 года в Свердловской области обслуживать карты "Мир" готовы 91% банкоматов и 76% торговых терминалов.