Нефтеюганским районом и Пыть-Яхом.

Управляющий Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Виталий Мосунов подписал соглашения о сотрудничестве с двумя муниципальными образованиями Югры. В этом списке Нефтеюганский район и Пыть-Ях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финансовой организации.

Стороны намерены развивать деловые связи, решать вопросы в экономической сфере и реализации социально значимых проектов.

Как отметил Виталий Мосунов, Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) сотрудничает с этими муниципальными образования достаточно давно.

"В Нефтеюганском районе, Пыть-Яхе мы всегда работали, как универсальный банк, предлагающий весь спектр финансовых услуг: мы активно работали с населением, представителями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями. Нашим клиентам доступны вкладные операции, кредиты на различные нужды, банковские карты. На территории муниципалитетов банк развивает зарплатные проекты. Сейчас мы предлагаем работникам бюджетной сферы, пенсионерам зарплатные и социальные карты на базе национальной платёжной системы "МИР", - рассказал Мосунов.

По его словам, финучреждение уделяет большое внимание благотворительности, поддерживая различные культурные, спортивные мероприятия. В их числе шахматный турнир имени Анатолия Карпова в Пойковском, международные соревнования по борьбе в Нефтеюганске.

Также в рамках соглашения банк обязуется совместно с муниципалитетами участвовать в финансировании значимых для экономики региона инвестпроектов, предоставлять качественные банковские услуги с применением современных технологий и финансовых инструментов.