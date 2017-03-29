Выиграв в лотерею.

Житель уральской столицы выиграл в лотерею 1 121 320 рублей. Счастливчик сделал ставку стоимостью 60 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "Столото". Он стал 17 обладателем суперприза лотереи "Рапидо" с начала 2017 года.

Следует отметить, что в январе этого года жителю Екатеринбурга уже везло в лотерею. Тогда сумма выигрыша составила 9,3 миллиона рублей.

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