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Екатеринбуржцы выслушают бюджетную "исповедь" мэрииСегодня в 10:45

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Куда ушли деньги?

14 марта мэрия Екатеринбурга отчитается перед горожанами об исполнении бюджета-2016. Публичные слушания пройдут в городской ратуше, в оргкомитет вошли 12 человек, сообщает "Уралинформбюро".

Перед екатеринбуржцами отчитаются замглавы горадминистрации по экономике Андрей Корюков, вице-мэр по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, председатель бюджетной комиссии гордумы Игорь Пехотин, вице-спикер Виктор Тестов.

Согласно представленному гордуме отчету мэрии, доходы Екатеринбурга в 2016 году составили 34,4 миллиарда рублей (99,8% от плана), расходы – 34 миллиарда (96,7% от плана).

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