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ГФИ по Югре провел переговоры с банком "Открытие"29 марта в 16:10

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Обсуждались вопросы взаимодействия власти и бизнеса.

Главный федеральный инспектор по ХМАО-Югре Дмитрий Кузьменко встретился с представителями банка "Открытие". Стороны обсудили вопросы сотрудничества. Особое внимание уделялось теме участия бизнес-сообщества в реализации социально-экономических программ в регионе.

По мнению ГФИ, в нынешней экономической ситуации важны синхронные действия власти и крупных коммерческих структур.

"Безусловно, результатом сотрудничества являются не только дополнительные финансовые инвестиции, динамичный рост экономических показателей и эффективности предприятий реального сектора, но и постоянное повышение качества жизни людей на конкретных территориях", – подчеркнул Дмитрий Кузьменко.

Следует отметить, что банк "Открытие" активно участвует в реализации различных экономических госпрограмм, уделяя большое внимание соцпроектам. На территории Западной Сибири брендом финучреждения является Ханты-Мансийский банк.

"В Югре в рамках соглашений о сотрудничестве как с окружными, так и муниципальными органами власти, мы поддерживаем большое количество различных общественных, культурных и спортивных мероприятий, оказываем конкретную персонифицированную помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, – рассказал управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

Только на территории работы данного филиала на эти цели ежегодно направляется порядка 150 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

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