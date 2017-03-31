Число деклараций выросло на 14%.

Жители Свердловской области стали охотнее раскрывать доходы от сдачи имущества в аренду. По итогам 2016 года подано 3 тысячи деклараций – на 14% больше, чем годом ранее. Об этом "Уралинформбюро" сообщила замруководителя регионального УФНС России Лидия Исаева.

По словам Лидии Исаевой, тенденция прослеживается и в других категориях сделок: о продаже недвижимости отчитались 42 тысячи физлиц (+4%), о реализации ценных бумаг – 698 (+5%).