С июля 2015 года.

30 марта в ходе торгов Московской биржи доллар опустился до отметки в 56,34 рубля. Предыдущий минимум, в июле 2015 года, был на 19 копеек больше, передает "Уралинформбюро".

Таким образом, продолжается "переукрепление" рубля, о котором говорят и министр экономического развития Максим Орешкин, и глава Минфина Антон Силуанов. Изменить ситуацию пока не могут ни словесные интервенции чиновников, ни покупки валюты Минфином. Эксперты видят причину в росте цен на нефть.

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