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Крепкий рубль довел "Сургутнефтегаз" до миллиардных убытков03 апреля в 11:01

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Дивиденды под вопросом.

Укрепление национальной валюты ударило по "Сургутнефтегазу" – он получил первый убыток по РСБУ с 1995 года в размере 104,8 миллиарда рублей. Такая информация опубликована в бухгалтерской отчетности компании. Как это скажется на дивидендах, пока неизвестно.

Годовая выручка нефтяного гиганта достигла 992,538 миллиарда рублей (годом ранее – 978,2 миллиарда). Из них 650,8 миллиарда рублей принесла реализация нефти, 304,1 миллиарда – продажа нефтепродуктов.

Кредиторская задолженность сократилась на 17,5% - до 96,5 миллиарда рублей. Уставный капитал компании на 31 декабря 2016 года был равен 43,427 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

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