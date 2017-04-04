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В свердловские дороги "закатают" еще 2,4 миллиарда рублей03 апреля в 17:39

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Депутаты рассмотрели поправки в бюджет.

Комитет свердловского Заксобрания по бюджету, финансам и налогам на заседании 3 апреля рассмотрел поправки в бюджет региона на 2017 год, передает "Уралинформбюро".

По прошествии первого квартала предлагается увеличить доходную часть казны на 6,86 миллиарда рублей, расходную - на 9,28 миллиарда. Дефицит бюджета при этом возрастет на 2,42 миллиарда рублей.

Большую часть допдоходов – 4,5 миллиарда рублей – составят безвозмездные поступления из федерального бюджета. В списке дополнительных трат особо выделяются расходы на ремонт дорог – в асфальт "закатают" еще 2,4 миллиарда.

Бюджетный комитет ЗакСо одобрил корректировки в главный финансовый документ региона в первом чтении. Следующее рассмотрение с уже подготовленными правками в законопроект состоится 6 апреля.

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