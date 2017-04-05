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Ипотеку на жилье в Академическом выдают под 8,9% годовых04 апреля в 12:06

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Это самая низкая ставка на Среднем Урале.

Покупатели жилья в Академическом районе Екатеринбурга с апреля 2017 года могут воспользоваться ипотечным кредитом Сбербанка всего от 8,9% годовых.

Срок кредитования по этой программе – до 7 лет, а первоначальный взнос – от 15% суммы кредита. Величина ипотеки может варьироваться в зависимости от потребностей клиента. Фиксированной является лишь минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС").

Стоит отметить, что компания-застройщик Академического и Сбербанк являются давними партнерами.

"Ориентируясь на пожелания Минстроя РФ по ипотечным ставкам, мы со всей ответственностью подошли к этому вопросу и вместе со Сбербанком сформировали уникальное для уральского рынка недвижимости предложение, это самая низкая ставка в регионе - 8,9%. Создание комфортных условий для приобретения жилья позволяет рассчитывать, что 2017 год станет рекордным по объемам выданных ипотечных кредитов", - отметил гендиректор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

Заявки на участие в программе Сбербанка принимаются в офисе продаж компании "РСГ-Академическое" на улице Вильгельма де Геннина, 31.

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