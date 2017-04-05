Путин снял налоговое бремя с олигархов и чиновников04 апреля в 15:34
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Попавших под санкции.
Граждане РФ, попавшие под персональные санкции других стран, не будут платить налоги на Родине. Соответствующий федеральный закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Те, кто значится в санкционном списке с 1 января 2014 года, также смогут вернуть себе "переплаченные" за двухлетний срок налоги. Для этого им нужно подтвердить, что в указанный период они были налоговыми резидентами иностранных государств и подать заявление в ФНС не позднее 1 июля 2017 года.
Сейчас в "стоп-листах" США и Евросоюза более 150 россиян, передает "Уралинформбюро". По большей части это депутаты, чиновники и руководители госкорпораций. Всем им запрещено владеть иностранными банковскими счетами или ценными бумагами. Однако они могут иметь зарубежную недвижимость, с которой также необходимо платить налог. Попав под санкции, "космополиты" вынуждены жить в России - корректировка системы налогообложения позволит им избежать двойной уплаты налогов в ущерб федеральной казне.
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