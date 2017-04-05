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Правительство РФ урезало россиянам прожиточный минимум 04 апреля в 19:56

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До 9 691 рубля.

По итогам четвертого квартала 2016 года величина прожиточного минимума в России установлена в размере 9 691 рубля. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Для трудоспособного населения этот показатель составляет 10 466 рублей, пенсионеров - 8 000 рублей, детей - 9 343 рубля.

По сравнению с третьим кварталом прожиточный минимум сократился на 198 рублей (был 9 889 рублей).

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