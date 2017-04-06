Минфин заставляет россиян копить на пенсию05 апреля в 09:59
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Минтруд за них заступается.
Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) в ближайшее время будет внесен в правительство РФ. Но ведомства так и не договорились, добровольной будет эта пенсия или принудительной, пишут "Известия" со ссылкой на свои источники.
По задумке Минфина и ЦБ, работодатели должны автоматически отчислять 1–6% от зарплаты сотрудника в негосударственный пенсионный фонд на его личный счет. Эти деньги нельзя будет заморозить. Тем, кто копит себе на пенсию, возместят потери в зарплате льготами по НДФЛ. Без "автоподписки" обеспечить жизнеспособность схемы невозможно, полагают разработчики документа.
Минтруд же против того, чтобы проценты с зарплат уходили в фонды ИПК по умолчанию – пусть каждый решает сам.
По мнению ряда экспертов, принудиловка со стороны финансового блока свидетельствует о его сомнениях в привлекательности модели. Ведь если инструмент выгодный, граждан не нужно заставлять им пользоваться.
Разруливать ситуацию, скорее всего, придется согласительной комиссии правительства – за ней окончательное решение, передает "Уралинформбюро".
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может послать мин иликактам подальше,с какого перепугу это отребье указывает что мне надо или нет.филиал госдепа,только бы сделать похуже народу-твариответить
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