Минтруд за них заступается.

Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) в ближайшее время будет внесен в правительство РФ. Но ведомства так и не договорились, добровольной будет эта пенсия или принудительной, пишут "Известия" со ссылкой на свои источники.

По задумке Минфина и ЦБ, работодатели должны автоматически отчислять 1–6% от зарплаты сотрудника в негосударственный пенсионный фонд на его личный счет. Эти деньги нельзя будет заморозить. Тем, кто копит себе на пенсию, возместят потери в зарплате льготами по НДФЛ. Без "автоподписки" обеспечить жизнеспособность схемы невозможно, полагают разработчики документа.

Минтруд же против того, чтобы проценты с зарплат уходили в фонды ИПК по умолчанию – пусть каждый решает сам.

По мнению ряда экспертов, принудиловка со стороны финансового блока свидетельствует о его сомнениях в привлекательности модели. Ведь если инструмент выгодный, граждан не нужно заставлять им пользоваться.

Разруливать ситуацию, скорее всего, придется согласительной комиссии правительства – за ней окончательное решение, передает "Уралинформбюро".

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