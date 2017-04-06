Из Москвы - точно по адресу.

Комитет свердловского Заксобрания по бюджету, финансам и налогам завершил работу над проектом изменений в бюджет региона на 2017 год. Первое чтение поправок состоялось 3 апреля, второе и третье – 6 апреля.

Доходная часть, согласно документу, должна подрасти на 6,86 миллиарда рублей. Депутатам не пришлось терзаться по поводу того, на какие из множества проблем бросить крупную сумму – по большей части деньги поступили из федеральной казны и имеют конкретный "адрес".

"Все что касается федерального бюджета – субвенции, субсидии – мы естественно не имеем права шевелить. Потому что либо это поступления в соответствии с соглашением, либо, как говорят финансисты, это "меченые деньги", которые направляются на определенные цели.

Меньшая часть – из областного бюджета. Есть средства, допустим, на строительство спортивного сооружения, строительство ФОКа. Но там маленькие объемы – 15, 20, 30 миллионов на конкретные муниципальные образования", - пояснил "Уралинформбюро" председатель комитета Владимир Терешков.

Адресные денежные вливания в проекте поправок стали самыми весомыми. В целом расходная часть бюджета увеличилась на 9,28 миллиарда. Десятая часть от этой суммы по соглашению с "Росатомом" уйдет в свердловские ЗАТО. Конкретные цели, на что будут потрачены деньги, не сообщили даже депутатам – с документом под грифом "для служебного пользования" работает областной минфин.

300 миллионов рублей по соглашению с МВД РФ уйдет на укрепление материально-технической базы свердловской полиции. Оснащать стражей правопорядка будут в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Самой же крупной расходной статьей в перечне корректировок ожидаемо стало финансирование дорожного фонда. Если в конце 2016 года при утверждении бюджета он составлял 9,6 миллиарда рублей, то сейчас на капитальные ремонты, реконструкцию и строительство улично-дорожной сети готовы выделить порядка 12,3 миллиарда.

По словам Терешкова, в пользу скорейшего наполнения фонда сыграл аспект сезонности: "Это нам нужно делать бегом, чтобы они (муниципалитеты – прим.ред.) скорее отторговались, а не уходили в осень. И чем больше мы сейчас дорожный фонд забьем, тем меньший объем недораспределенного остатка остается на осень".

До повальной ремонтной кампании, по сути, остается три этапа: утверждение поправок в бюджет Заксобранием, подписание документа губернатором и официальное опубликование закона. Предполагается, что все процедуры будут завершены весной, соответственно "дорожная страда" должна стартовать в июне. Но тут все будет зависеть от расторопности муниципальных чиновников.

Увеличение расходов, повлекшее рост дефицита бюджета на 2,42 миллиарда рублей, все же не смогло удовлетворить все "хотелки" депутатов. "Когда принимаем бюджет, всегда готовим развернутое постановление, где даем основные направления, по которым правительство должно прежде всего работать: изыскивать средства, вносить изменения в госпрограммы. Там сейчас на трех печатных листах наши предложения", - подчеркнул председатель бюджетного комитета.

С оглядкой на Москву, но не по ее велению свердловские депутаты будут распределять дополнительные финансы в июне – по итогам второго квартала года. По прикидкам Терешкова, объем собственных региональных "сверхдоходов" должен составить 5,5-6 миллиардов рублей. Этими деньгами Средний Урал сможет распоряжаться по своему усмотрению: "Будем следить за этим, прямо галочки ставить: сколько, куда, чего, зачем", - резюмировал собеседник "Уралинформбюро".