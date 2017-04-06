Меченые деньги свердловского бюджетаСегодня в 17:30
- Текст
Из Москвы - точно по адресу.
Комитет свердловского Заксобрания по бюджету, финансам и налогам завершил работу над проектом изменений в бюджет региона на 2017 год. Первое чтение поправок состоялось 3 апреля, второе и третье – 6 апреля.
Доходная часть, согласно документу, должна подрасти на 6,86 миллиарда рублей. Депутатам не пришлось терзаться по поводу того, на какие из множества проблем бросить крупную сумму – по большей части деньги поступили из федеральной казны и имеют конкретный "адрес".
"Все что касается федерального бюджета – субвенции, субсидии – мы естественно не имеем права шевелить. Потому что либо это поступления в соответствии с соглашением, либо, как говорят финансисты, это "меченые деньги", которые направляются на определенные цели.
Меньшая часть – из областного бюджета. Есть средства, допустим, на строительство спортивного сооружения, строительство ФОКа. Но там маленькие объемы – 15, 20, 30 миллионов на конкретные муниципальные образования", - пояснил "Уралинформбюро" председатель комитета Владимир Терешков.
Адресные денежные вливания в проекте поправок стали самыми весомыми. В целом расходная часть бюджета увеличилась на 9,28 миллиарда. Десятая часть от этой суммы по соглашению с "Росатомом" уйдет в свердловские ЗАТО. Конкретные цели, на что будут потрачены деньги, не сообщили даже депутатам – с документом под грифом "для служебного пользования" работает областной минфин.
300 миллионов рублей по соглашению с МВД РФ уйдет на укрепление материально-технической базы свердловской полиции. Оснащать стражей правопорядка будут в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Самой же крупной расходной статьей в перечне корректировок ожидаемо стало финансирование дорожного фонда. Если в конце 2016 года при утверждении бюджета он составлял 9,6 миллиарда рублей, то сейчас на капитальные ремонты, реконструкцию и строительство улично-дорожной сети готовы выделить порядка 12,3 миллиарда.
По словам Терешкова, в пользу скорейшего наполнения фонда сыграл аспект сезонности: "Это нам нужно делать бегом, чтобы они (муниципалитеты – прим.ред.) скорее отторговались, а не уходили в осень. И чем больше мы сейчас дорожный фонд забьем, тем меньший объем недораспределенного остатка остается на осень".
До повальной ремонтной кампании, по сути, остается три этапа: утверждение поправок в бюджет Заксобранием, подписание документа губернатором и официальное опубликование закона. Предполагается, что все процедуры будут завершены весной, соответственно "дорожная страда" должна стартовать в июне. Но тут все будет зависеть от расторопности муниципальных чиновников.
Увеличение расходов, повлекшее рост дефицита бюджета на 2,42 миллиарда рублей, все же не смогло удовлетворить все "хотелки" депутатов. "Когда принимаем бюджет, всегда готовим развернутое постановление, где даем основные направления, по которым правительство должно прежде всего работать: изыскивать средства, вносить изменения в госпрограммы. Там сейчас на трех печатных листах наши предложения", - подчеркнул председатель бюджетного комитета.
С оглядкой на Москву, но не по ее велению свердловские депутаты будут распределять дополнительные финансы в июне – по итогам второго квартала года. По прикидкам Терешкова, объем собственных региональных "сверхдоходов" должен составить 5,5-6 миллиардов рублей. Этими деньгами Средний Урал сможет распоряжаться по своему усмотрению: "Будем следить за этим, прямо галочки ставить: сколько, куда, чего, зачем", - резюмировал собеседник "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 22:50
Историческая победа: "Урал" вышел в финал Кубка России
На кону участие в Лиге Европы.Сегодня в 21:17
Глюкозу затянуло в "Мертвое озеро"
С головой.Сегодня в 20:42
В Москве эвакуировали Казанский вокзал
Ищут взрывчатку.Сегодня в 20:20
Екатеринбург атаковали боты Навального
Вслед за кроссовками Медведева.Сегодня в 19:48
Питерская 16-этажка "взорвалась" из-за ремонта
В одной квартире.Сегодня в 19:48
Тюменец задержан по подозрению в секс-шантаже школьниц
Он выкладывал их снимки в Сеть.Сегодня в 19:27
Большая вода подступает к 13 свердловским муниципалитетам
Рекордного разлива не ждут.Сегодня в 19:26
Троих свердловчан будут судить за убийство таксиста
Его тело сожгли.Сегодня в 19:23
Скандал в Каслях довел вице-мэра до повышения
Ожидаемо.Сегодня в 19:22
В Тюмени водителя самосвала отправили в колонию за смерть велосипедистки
На два года.Сегодня в 19:18
Город вытребовал "право первой ночи"
При оценке знаковых строительных проектов.Сегодня в 19:08
Взрывоопасная игрушка: iPhone 7 разорвало на части
В Китае.Сегодня в 19:05
Новая высотка облагородит центр Екатеринбурга
Проект "Атомстройкомплекса" одобрен на градсовете.Сегодня в 18:53
Виновнику ЧП на тюменском нефтепроводе грозит 3 года тюрьмы
Рабочий получил тяжелую травму.Сегодня в 18:35
"МРСК Урала" продвигает онлайн-сервисы
Облегчая подачу заявки на техприсоединение.
Главные новости
- Сегодня в 22:50Историческая победа: "Урал" вышел в финал Кубка России
- Сегодня в 19:48Питерская 16-этажка "взорвалась" из-за ремонта
- Сегодня в 19:18Город вытребовал "право первой ночи"
- Сегодня в 13:41Марчевский придумал легальный способ забрать 120 бюджетных миллионов
- Сегодня в 13:19Ройзман решил стать Росселем
Аналитика
"Народный фронт" уперся в мистику
Российской действительности.
Ройзман решил стать Росселем
Смеяться разрешается.
Морковка для мэрии Екатеринбурга
Весной или осенью?