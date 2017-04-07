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Пенсионеры скинутся на 320-миллиардные льготы адвокатамСегодня в 11:51

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Нотариусам и ИП.

Минэкономразвития РФ предлагает поддержать самозанятых граждан, заморозив для них взносы в Пенсионный фонд России. В этом случае, по расчетам Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, из бюджета ПФР выпадет до 320 миллиардов рублей, пишут "Известия".

Соцблок правительства категорически против данной инициативы. Сегодня отчисления самозанятых (индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов) и так столь малы, что не покрывают их будущую пенсию. Фактически она субсидируется другой частью работников и за счет трансферта в ПФР из госбюджета.

Если с наемного сотрудника с зарплатой 40 тысяч поступает 125 тысяч рублей пенсионных взносов за год, то от ИП - только 23 тысячи. Поэтому ПФР, напротив, ратует за двойное увеличение отчислений самозанятых, передает "Уралинформбюро". Заморозка, по мнению экспертов фонда, приведет к разбалансировке пенсионной системы.

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