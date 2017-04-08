Иск к его компании "прилетел" из Алтая.

Экс-совладельцу Банка24.ру Сергею Лапшину грозит новая процедура банкротства. 6 апреля в свердловский арбитраж поступило заявление о признании финансово несостоятельным ООО "Рост металлургии", которое возглавляет бывший банкир, передает "Уралинформбюро".

Иск подала алтайская компания "Карбид-Хеннкелль металл", которой, как следует из документа, организация Лапшина задолжала 11,5 миллиона рублей. Заявление пока не принято к производству.

Ранее банкротное производство было открыто в отношении самого Лапшина. Требование о взыскании 22 с лишним миллионов рублей подал председатель правления Группы компаний "Ява" Андрей Язев, сын экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева. В октябре 2016-го арбитраж признал заявление обоснованным и ввел процедуру реструктуризации долга.

Сергей Лапшин в 1993-2002 годах входил в состав правления банка "Северная казна". После он стал совладельцем и председателем совета директоров Банка24.ру. В 2008 году финорганизация вошла в группу "Лайф". Спустя 6 лет банк уличили в сомнительных операциях и отозвали лицензию.



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