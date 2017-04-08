Обозначив приоритетные задачи сотрудничества.

7 апреля банк "Открытие" заключил соглашение о сотрудничестве с правительством ХМАО-Югры. Подписи под документом поставили губернатор автономного округа Наталья Комарова и председатель Правления финорганизации Евгений Данкевич. На встрече также присутствовал главный федеральный инспектор в регионе Дмитрий Кузьменко.

Соглашение предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудничества для решения приоритетных задач в финансовой, экономической и социальной сферах, а также в целях увеличения притока инвестиций в экономику региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

В течение года банк "Открытие" направит до 150 миллионов рублей на реализацию социальных программ Югры в области образования, культуры, спорта, оказания персональной помощи жителям округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Как подчеркнула губернатор Наталья Комарова, "Открытие" делает многое для улучшения качества жизни югорчан: "Банк "Открытие" - один из крупнейших розничных банков страны, одним из ключевых элементов которого выступает югорский Ханты-Мансийский банк. Таким образом, история сотрудничества Ханты-Мансийского автономного округа и "Открытия" насчитывает уже много лет. Сегодня мы обновили соглашение о сотрудничестве, обсудили взаимные обязательства по широкому кругу вопросов".

Среди значимых проектов, которые банк планирует развивать совместно с окружным правительством, - внедрение национальной платежной системы "Мир". "Учитывая мощную инфраструктуру "Открытия" на территории округа, можно смело сказать, что для реализации данного проекта в регионе у банка есть все необходимое. Этот вопрос касается финансовой безопасности нашей страны, ее независимости от международных платежных систем, которые могут стать объектом внешних манипуляций", - отметила глава Югры.

Кроме этого, банк "Открытие" - партнер окружных властей в проведении в Югре международного IT-форума,

с участием стран ШОС и БРИКС, где будут представлены перспективные банковские технологии и новейшие отечественные программные продукты. "Все это – вклад в укрепление финансовой и экономической безопасности региона и страны в целом", – подчеркнула губернатор.

"Мы рады продолжению нашего многолетнего партнерства с ХМАО-Югрой и надеемся на его дальнейшее развитие, - отметил в свою очередь председатель Правления банка Евгений Данкевич. - Сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве имеет для нас особое значение. Жители ХМАО давно знают, что Ханты-Мансийский банк стал филиалом "Открытия", и уверен, оценили возможности крупнейшего частного банка России. В этом году мы сделаем следующий шаг в рамках тех интеграционных процессов, которые идут в "Открытии". На всей территории автономного округа банк будет работать под единым федеральным брендом – банк "Открытие". Этот бренд является одним из самых известных в России, и, как показывают исследования, его позитивно воспринимают югорчане".

При этом руководство "Открытия" обещает сохранять преемственность традиций, которые всегда отличали Ханты-Мансийский банк и делали его "своим" банком для региона. "В первую очередь это глубокое понимание специфики ХМАО, умение отвечать на потребности бизнеса и людей, а также готовность участвовать как в экономической, так и в социальной жизни округа. Соглашение, которое мы сегодня подписали, - подтверждение этого. Оно свидетельствует

о том, что банк готов работать не только по уже существующим направлениям, но и поддерживать новые проекты, направленные на повышение качества жизни в Югре", - заключил Евгений Данкевич.