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Высокие зарплаты россиянам будут только сниться11 апреля в 18:51

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Экономика не потянет.

Зарплаты россиян в 2017 году вырастут на 2-3%. Такой прогноз в беседе с "Коммерсантом" дал главный специалист по вопросам заработной платы Бюро Международной организации труда (МОТ) в Женеве Патрик Бельзер.

"В России заработная плата всегда была скорее корректирующим фактором структурных особенностей экономики и определялась в большей степени не статусом занятости, а изменением ситуации в экономике. Так, за первое десятилетие переходного периода (в 1990-х - прим.ред.) реальная заработная плата упала более чем в два раза, а начиная с 2000 года вдвое выросла", - отметил специалист.

При этом Бельзер подчеркнул, статистические данные в отношении зарплаты в России следует воспринимать с осторожностью, поскольку сведения о выплаченной зарплате не всегда соответствуют действительности, передает "Уралинформбюро".

Международная организация труда - это специализированное учреждение ООН, которое занимается вопросами регулирования трудовых отношений. Участниками МОТ являются более 180 стран, включая Россию.

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