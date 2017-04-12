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Татфондбанк объявлен банкротом11 апреля в 16:20

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Конкурсное производство ввели на год.

11 апреля 2017 года Татфондбанк признан банкротом. В его отношении на год введена процедура конкурсного производства, сообщает "Интерфакс" с заседания Арбитражного суда Татарстана.

Временная администрация Татфондбанка огласила перечень его долгов: перед кредитными организациями - 30 миллиардов рублей, перед клиентами - 109,6 миллиарда (это юридические и физические лица и АСВ). Кроме того, выпущены долговые обязательства на 16 миллиардов рублей.

Банкротный иск был подан Центральным банком РФ, который 3 марта отозвал у Татфондбанка лицензию из-за "дыры" в капитале размером 97 миллиардов рублей. В тот же день закрылись все офисы учреждения, в том числе на Урале: в Перми, Екатеринбурге и Сургуте. Расчетно-кассовое обслуживание было приостановлено еще в декабре 2016 года. В Казани сотни вкладчиков вышли на митинг с требованием провести санацию Татфондбанка, чье руководство подозревается в мошенничестве на 90 миллионов рублей. К решению проблемы подключилось министерство экономики Татарстана, но усилия оказались тщетны.

Лопнувшая финорганизация занимала 43 место в российском банковском рейтинге. Ее кредитный портфель, по данным ЦБ, примерно на 65% состоял из кредитов, связанных с бизнесом собственника. Львиная доля заемщиков при этом находится в состоянии банкротства, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Лопнувший Татфондбанк закрыл офисы на Урале

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