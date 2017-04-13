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Биткоин "подкупил" российский Минфин12 апреля в 11:33

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Криптовалюту собираются узаконить.

В 2018 году Минфин России может легализовать операции с биткоинами и другой криптовалютой. Об этом сообщил замминистра Алексей Моисеев в интервью агентству Bloomberg.

Это поможет бороться с незаконными денежными переводами. "Государство должно знать каждого участника финансовой операции", - подчеркнул чиновник. По его мнению, особой популярности криптовалюта в России не получит.

Биткоин появился в 2009 году. "Виртуальные деньги" не регулируются ни одной страной. Операции с ними совершаются с соблюдением полной анонимности участников, передает "Уралинформбюро". В 2014 году биткоин в России планировали запретить. Однако законопроект, предусматривающий штрафы до миллиона рублей, так и не был принят.

В марте 2017 года стоимость биткоина превысила цену золота - 1265 долларов за единицу. В Екатеринбурге действует один биткоин-обменник.

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