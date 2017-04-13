Екатеринбуржец сорвал 2-милионный куш в лотерею12 апреля в 19:27
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Но рекорд не побил.
Житель уральской столицы, имя которого не раскрывается, выиграл в лотерею 1,989 миллиона рублей. Мужчина приобрел билет за 60 рублей – 11 апреля ставка сыграла.
Это екатеринбуржец далеко не первый житель Свердловской области, обогатившийся на лотерее. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "Столото", в 2016-2017 годах денежные суммы свыше 500 тысяч рублей выиграли 63 жителя Свердловской области.
При этом самым крупным выигрышем на Среднем Урале остается 25,23 миллиона рублей, которые достались одному из жителей Екатеринбурга в 2015 году.
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