Банк "Открытие" снизил ставку по ипотекеСегодня в 18:39
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На всех программах.
Банк "Открытие" снизил ставки на 0,25% годовых по всем ипотечным программам.
С 3 апреля 2017 года приобрести новое жилье можно по ставке от 12% годовых, на вторичном рынке - от 11,75% годовых. Все ранее одобренные заявки будут пересмотрены в соответствии с изменившимися условиями, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.
В Западно-Сибирском филиале Банка "Открытие" ипотечникам выдается от 500 тысяч до 15 миллионов рублей на срок до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос - не менее 20% от стоимости недвижимости. Такая возможность реализована благодаря партнерству банка с рядом крупных застройщиков по программе "Новостройка" и для клиентов, подтвердивших свой доход справкой 2-НДФЛ по программам "Квартира", "Новостройка".
Банк "Открытие" предлагает широкий спектр ипотечных кредитов: под залог имеющегося жилья на капремонт или строительство частного дома, с использованием материнского капитала, для приобретения апартаментов, "Военную ипотеку" по жилищной госпрограмме для военнослужащих, рефинансирование ипотеки других банков.
В рамках проекта "Открытие. Недвижимость" клиенты могут выбрать и оформить покупку на выгодных условиях в разных городах России дистанционно – с помощью портала Peremen.khmb.ru. Выезжать к месту нахождения объекта не требуется, что существенно экономит средства.
Заявки на ипотечные кредиты принимаются не только в офисах банка "Открытие", но и на сайте и в интернет-банке.
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