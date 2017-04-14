Московская фирма банкротит дорожный актив КозицынаСегодня в 11:54
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Из-за 30-миллионного долга.
АО "Свердловскавтодор" требуют признать банкротом. Иск в Арбитражный суд Среднего Урала 13 апреля подало московское ООО "Уральская топливная компания", сообщает "Уралинформбюро".
Согласно заявлению, подконтрольная УГМК организация задолжала столичной фирме 30,5 миллиона рублей.
Следует отметить, что на протяжении последних 8 месяцев "Уральская топливная компания" выбивала со свердловских дорожников задолженность в 26,1 миллиона рублей. 6 апреля ситуацию рассматривал Восьмой арбитражный апелляционный суд, который, как и несколько нижестоящих инстанций, встал на сторону заявителя. Однако решение в силу пока не вступило - "Свердловскавтодор" может в течение двух месяцев направить кассационную жалобу в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа.
100% акций "Свердловскавтодора", принадлежавшего Росимуществу, год назад отошли АО "Гарант" за 800,5 миллиона рублей. Последняя компания была учреждена в Верхней Пышме 2 декабря 2015 года. Есть информация о том, что она аффилирована с УГМК-Холдингом Андрея Козицына.
Следует отметить, что "Свердловскавтодор" не раз попадал в скандалы. Так, в 2015 году САД провел аукцион на поставку технической соли "Галит" (она составляет 10-15% в противогололедной смеси). Торги выиграло пермское ООО "ИнфраТех", руководителем которого на тот момент был Станислав Старостин - свояк тогдашнего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко.
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