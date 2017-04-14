Сотрудничество длится более 20 лет.

Управляющий Западно-Сибирского филиала Банка "Открытие" Виталий Мосунов и глава администрации Сургутского района Андрей Трубецкой подписали соглашение. Документ предусматривает сотрудничестве в социально-экономической сфере.

По словам В.Мосунова, финорганизация взаимодействует с муниципальным образованием более 20 лет. "Все это время мы активно развивали в районе сеть обслуживания клиентов, делая ее доступной для сельских жителей из удаленных и труднодоступных населенных пунктов", - отметил он.

Глава администрации Сургутского района добавил, что при поддержке Западно-Сибирского филиала Банка "Открытие" реализуются социально значимые мероприятия. Финучреждение выступает партнером регионального этапа конкурса профмастерства в сфере образования "Педагог года". В 2017 года году кредитная организация участвовала в проведении слета оленеводов, рыбаков и охотников в сельском поселении Русскинская.

В настоящее время банк представлен в Сургутском районе 8 дополнительными офисами, 56 банкоматами, более 560 POS-терминалами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

Следует отметить, что на территории Западной Сибири брендом Банка "Открытие" является Ханты-Мансийский банк.