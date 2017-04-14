×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банк "Открытие" заключил соглашение с Сургутским райономСегодня в 15:42

  • Текст

Сотрудничество длится более 20 лет.

Управляющий Западно-Сибирского филиала Банка "Открытие" Виталий Мосунов и глава администрации Сургутского района Андрей Трубецкой подписали соглашение. Документ предусматривает сотрудничестве в социально-экономической сфере.

По словам В.Мосунова, финорганизация взаимодействует с муниципальным образованием более 20 лет. "Все это время мы активно развивали в районе сеть обслуживания клиентов, делая ее доступной для сельских жителей из удаленных и труднодоступных населенных пунктов", - отметил он.

Глава администрации Сургутского района добавил, что при поддержке Западно-Сибирского филиала Банка "Открытие" реализуются социально значимые мероприятия. Финучреждение выступает партнером регионального этапа конкурса профмастерства в сфере образования "Педагог года". В 2017 года году кредитная организация участвовала в проведении слета оленеводов, рыбаков и охотников в сельском поселении Русскинская.

В настоящее время банк представлен в Сургутском районе 8 дополнительными офисами, 56 банкоматами, более 560 POS-терминалами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

Следует отметить, что на территории Западной Сибири брендом Банка "Открытие" является Ханты-Мансийский банк.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×