Можно расслабиться?

Средства Резервного фонда России не иссякнут в 2017 году. Об этом заявил Дмитрий Медведев в рамках отчета о работе федерального кабинета министров за прошлый год, передает "Уралинформбюро"

"Основным источником покрытия дефицита бюджета является Резервный фонд, деньги которого теоретически должны были бы закончиться уже к концу этого года. Но этого не произойдет. Мы заработали больше, чем ожидалось. И резервов еще достаточно", - пояснил премьер-министр.

В ходе выступления перед депутатами Государственной думы РФ Медведев рассказал, что за 1 квартал текущего года несырьевые доходы бюджета составили порядка 60% всех поступлений. Это можно трактовать как уход России от нефтяной зависимости.