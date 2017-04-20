Богатых стало больше на четверть.

Основатель газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон второй год подряд возглавил ежегодный топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценено в 18,4 миллиарда долларов, передает "Уралинформбюро".

В тройке лидеров также владелец "Северстали" Алексей Мордашов с 17,5 миллиарда долларов и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (16,1 миллиарда). За ними следуют акционер "Новатэка" Геннадий Тимченко и основатель USM Holdings Алишер Усманов (16 и 15,2 миллиарда долларов).

В целом за 2016 год число российских миллиардеров выросло на 25% - с 77 до 96 человек. Их совокупное состояние увеличилось на 100 миллиардов долларов - до 460 миллиардов. Основными факторами роста издание называет укрепление рубля и благоприятную ситуацию на сырьевых рынках.