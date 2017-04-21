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Банк "Открытие" сосредоточил всю уральскую сеть в одних рукахСегодня в 09:16

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Западно-Сибирского филиала.

Банк "Открытие" продолжает реорганизацию филиальной сети. Недавно свой статус изменил филиал "Губернский", который объединял все офисы на территории Свердловской и Челябинской области. Сейчас он стал операционным офисом филиала "Западно-Сибирский", сообщили "Уралинформбюро" в финучреждении.

Как отметил управляющий филиалом Виталий Мосунов, в банке "Открытие" завершаются процессы интеграции. Это позволит создать единую бизнес-модель для более качественного обслуживания клиентов.

"Губернский" вошел в состав Западно-Сибирского филиала: к нам присоединились две большие территории – Свердловская и Челябинская области. Теперь наш филиал полностью вписывается в границы Уральского федерального округа с центром принятия решений в Ханты-Мансийске", - пояснил он.

Мосунов подчеркнул, что финучреждение продолжит развивать на новых территориях весь спектр банковских услуг. Акцент будет сделан на розничный сегмент, работу с малым и корпоративным бизнесом. "Также в зоне наших интересов реализация совместных проектов с областными правительствами и муниципальными образованиями на данных территориях", - заключил он.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" (на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк").

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