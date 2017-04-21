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Пермский мединститут выпустил двух богатейших женщин РоссииСегодня в 15:05

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Они проигрывают лишь Батуриной.

Две выпускницы Пермского медицинского института вошли в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России 2017" по версии журнала Forbes. Экс-врачи в первой женской тройке.

"Частный инвестор" Елена Рыболовлева держится на второй строчке рейтинга уже второй год подряд. Однако как такового бизнеса у нее нет, а все свое состояние она получила от экс-супруга - бывшего владельца "Уралкалия" и собственника ФК "Монако" Дмитрия Рыболовлева, после развода: около 600 миллионов долларов и 2 дома в Швейцарии.

С аналогичным капиталом в 600 миллионов долларов, но на третьей позиции расположилась председатель совета директоров ЗАО "Группа компаний S7" Наталия Филева. Она также получила свое состояние не без помощи супруга. Чета Филевых выкупила у сотрудников авиакомпании "Сибирь" акции еще в 1997 году. С 1998 года они стали владельцами контрольного пакета предприятия и принялись поглощать мелких конкурентов. В данный момент их компания вторая после "Аэрофлота" в своем сегменте рынка, передает "Уралинформбюро"..

Отметим, что на первом месте традиционно жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина с 1 миллиардом долларов. Сейчас она президент компании Inteco Management.

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