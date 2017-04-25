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Российских вкладчиков заставят делиться процентами24 апреля в 14:46

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С государством.

Вкладчиков нужно обязать платить НДФЛ с доходов по депозитам. Такую позицию Минфина озвучил замглавы ведомства Илья Трунин, пишет РИА Новости.

Чиновник высказал недоумение: почему с миллионных доходов по процентам налог не взимается, зато удерживается с очень скромных зарплат, например, в 10 тысяч рублей. Трунин не исключил, что вопрос будет поставлен перед законодателями в рамках налоговой реформы.

Сейчас облагаются налогом доходы физлиц по рублевым вкладам, если ставка банка на 5% больше ставки рефинансирования ЦБ РФ. По депозитам в иностранной валюте превышение должно составлять 9% годовых, передает "Уралинформбюро".

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