Высокая доходность - не показатель стабильности.

Многие негосударственные пенсионные фонды привлекают клиентов высокими показателями доходности за год или квартал. Однако эксперты рекомендуют смотреть на доходность за 5-8 лет.

Сейчас НПФ публикуют годовую отчетность. Высокие показатели доходности за короткий период, по мнению аналитиков, могут говорить не столько об эффективности фонда, сколько о возможной спекулятивной игре на фондовом рынке. Такое мнение высказал известный экономист Михаил Делягин.

"В середине 2000-х, когда вводилась накопительная система, нам обещали: прибавка к пенсии достаточно обеспеченному гражданину будет порядка 5 тысяч рублей в месяц. Но сегодня об этих деньгах можно забыть. Если посмотреть на доходность ряда пенсионных фондов не за один год в прыжке, а за долгий период, многое станет ясно", - сказал он. То есть средняя доходность за 10 лет может быть гораздо ниже показателей последнего отчетного периода.

В то же время эффективный и крупный фонд, который нацелен на долгосрочные и надежные инвестиции, может показать низкую годовую или квартальную доходность. Причин для этого достаточно, считает экономист Денис Ракша. Доходность НПФ, по его словам, во многом зависит от ситуации на рынке акций, которая регулярно меняется.

"К примеру, индекс ММВБ. После бурного роста российского рынка акций в прошлом году, с начала этого он потерял больше 10%. Хуже было только в кризисном 2008-м, - отмечает эксперт. - Наибольший "вклад" в это падение внесли компании нефтегазового сектора и другие экспортеры, которых "потрепал" укрепившийся курс рубля".

"Высокие показатели за короткий период, - добавляет Денис Ракша, - еще не признак эффективности компании. В некоторых случаях они могут даже настораживать. Но и низкие показатели о реальном положении дел в фонде не скажут. Поэтому лучше смотреть на статистику за последние 5-8 лет". Необходимые цифры можно найти на сайте НПФ, либо сделать запрос в фонде, поясняет эксперт.

Также при выборе фонда стоит обратить внимание на его ресурсную базу. Пенсионный рынок изменился, требования к участникам стали жестче. В таких условиях преимущество имеют финансовые группы, которые объединяют ряд фондов. У каждого НПФ в группе – свои финансовые ресурсы, возможности, опыт. За счет консолидации и общего управления, по мнению специалистов, новая структура получает более высокую стабильность.

К примеру подобного объединения в нашем регионе можно отнести вхождение НПФ "Уралсиб", одного из ведущих фондов Урала, в структуру НПФ "Будущее". Сейчас по числу клиентов и средств фонд входит в топ-2 страны, передает "Уралинформбюро".