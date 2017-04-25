Стороны сотрудничают более 20 лет.

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов и глава Березовского района Владимир Фомин подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам Мосунова, финучреждение взаимодействует с Березовским районом более 20 лет, предоставляя банковские услуги не только в крупных населенных пунктах района – Березово, Саранпауль, Игрим, но и в небольших, удаленных поселениях - Сосьва, Хулимсунт, Няксимволь. Также банк дает кредиты для реализации экономических программ на территории района, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.

"На днях заключен договор о предоставлении кредитных ресурсов предприятию "Югорская генерирующая компания", осуществляющую бесперебойную подачу электроэнергии в децентрализованной зоне энергоснабжения округа, в том числе и Березовском районе. Приобретенное на заемные средства топливо компания будет использовать для производства электричества в зимнее время", – пояснил Мосунов.

Глава Березовского района отметил, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на сегодня является базовым финансовым учреждением для муниципального образования. Он подчеркнул, что Березовский район перспективен для развития.

"В наших недрах спрятана вся таблица Менделеева. Ну, а в ближайших планах начало строительства автодороги Сергино-Игрим. Без надежного финансового партнера данный проект реализовать невозможно", – отметил Фомин, добавив, что автомагистраль даст толчок к промышленному развитию всего района.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" (на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк").