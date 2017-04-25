×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банк "Открытие" подписал соглашение с Березовским районом Югры24 апреля в 18:04

  • Текст

Стороны сотрудничают более 20 лет.

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов и глава Березовского района Владимир Фомин подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам Мосунова, финучреждение взаимодействует с Березовским районом более 20 лет, предоставляя банковские услуги не только в крупных населенных пунктах района – Березово, Саранпауль, Игрим, но и в небольших, удаленных поселениях - Сосьва, Хулимсунт, Няксимволь. Также банк дает кредиты для реализации экономических программ на территории района, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.

"На днях заключен договор о предоставлении кредитных ресурсов предприятию "Югорская генерирующая компания", осуществляющую бесперебойную подачу электроэнергии в децентрализованной зоне энергоснабжения округа, в том числе и Березовском районе. Приобретенное на заемные средства топливо компания будет использовать для производства электричества в зимнее время", – пояснил Мосунов.

Глава Березовского района отметил, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на сегодня является базовым финансовым учреждением для муниципального образования. Он подчеркнул, что Березовский район перспективен для развития.

"В наших недрах спрятана вся таблица Менделеева. Ну, а в ближайших планах начало строительства автодороги Сергино-Игрим. Без надежного финансового партнера данный проект реализовать невозможно", – отметил Фомин, добавив, что автомагистраль даст толчок к промышленному развитию всего района.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" (на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк").

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×