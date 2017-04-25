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Минфин начинает менять деньги на бумажкиСегодня в 11:15

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Облигации федерального займа.

Продажи облигаций федерального займа для россиян стартуют 26 апреля в офисах Сбербанка и ВТБ24, сообщает Минфин.

Номинал одной ценной бумаги определен в 1 тысячу рублей. Минимальный размер покупки - 30 облигаций на одно физлицо, максимальный - 15 тысяч штук. Таким образом, можно потратить от 30 тысяч до 15 миллионов рублей.

ОФЗ имеют трехлетний срок обращения, погашение планируется 29 апреля 2020 года. Если приобрести облигации в день начала размещения, их итоговая доходность будет 9,02% годовых до вычета агентского вознаграждения.

В целом объем выпуска ОФЗ для населения составит 15 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".

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