Вынужденно.

За 2016 год доходы екатеринбургского бюджета составили 34 миллиарда 492 миллиона рублей, расходы - 34 миллиарда 58 миллионов. Профицит достиг 434 миллионов рублей, сообщает "Уралинформбюро". Речь об этом шла на заседании гордумы 25 апреля.

Первоначально расходы планировались в размере 35,2 миллиарда рублей. Однако в ходе исполнения бюджета средства не удалось потратить в полном объеме в связи с проблемами правового характера. В частности, возникли вопросы по выделению земельных участков при выполнении муниципальной программы по газификации, а также при строительстве спортивных сооружений.

Кроме того, как сообщила начальник городского департамента финансов Анна Турунцева, недорасход был изначально запланирован, чтобы в начале года были средства на выплату зарплаты бюджетникам.