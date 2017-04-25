×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбург сэкономил 434 миллионаСегодня в 12:14

  • Текст

Вынужденно.

За 2016 год доходы екатеринбургского бюджета составили 34 миллиарда 492 миллиона рублей, расходы - 34 миллиарда 58 миллионов. Профицит достиг 434 миллионов рублей, сообщает "Уралинформбюро". Речь об этом шла на заседании гордумы 25 апреля.

Первоначально расходы планировались в размере 35,2 миллиарда рублей. Однако в ходе исполнения бюджета средства не удалось потратить в полном объеме в связи с проблемами правового характера. В частности, возникли вопросы по выделению земельных участков при выполнении муниципальной программы по газификации, а также при строительстве спортивных сооружений.

Кроме того, как сообщила начальник городского департамента финансов Анна Турунцева, недорасход был изначально запланирован, чтобы в начале года были средства на выплату зарплаты бюджетникам.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×