Банк "Открытие" получил 1,5 миллиарда рублей чистой прибылиСегодня в 10:04
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По итогам 2016 года.
25 апреля Банк "Открытие" опубликовал отчетность по МСФО за 2016 год. Чистая прибыль финучреждения достигла 1,5 миллиарда рублей. Общий операционный доход Группы без учета резервов под обесценение активов составил 84,7 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.
Совокупные активы сократились на 11,8% - до 2,7 триллиона рублей. Кредитный портфель уменьшился до 858,2 миллиарда рублей (-8,3%). Объем инвестиций в ценные бумаги составил 500,9 миллиарда рублей. Это 18,5% от активов Группы. В 2016 году клиенты доверили банку 1,187 триллиона рублей (-1,4%). На долю физлиц и бизнес-малышей пришлось 51,3% средств.
Как отметил председатель правления банка "Открытие" Евгений Данкевич, исходя из макроэкономической конъюнктуры, в 2016 году мы не планировали наращивание объемов бизнеса. Главная цель - развитие в долгосрочной перспективе.
"Мы завершили присоединение банка "ХМБ Открытие" к банку "ФК Открытие" и создали крупнейший универсальный частный банк, который входит в список системно значимых кредитных организаций и обладает устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса", - пояснил он.
Подводя итог 2016 года, Е.Данкевич отметил, что банк "Открытие" очередной год завершает с прибылью и обладает качественной платформой для дальнейшего развития.
Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал Банка "Открытие" работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".
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