По последним данным Росстата.

Инфляция в России по итогам марта 2017 года оказалась в 6 раз ниже, чем в Евросоюзе. Такие данные 25 апреля обнародовала Федеральная служба государственной статистики. Потребительские цены в РФ в прошлом месяце выросли на 0,1%, тогда как в странах ЕС - на 0,6%, передает "Уралинформбюро".

По данным за первый квартал цены в ЕС росли медленнее, чем в России - 0,4% и 1% соответственно.

В марте наиболее существенная инфляция была отмечена в Португалии, Италии и Украине (1,8-2%), а за период с начала года – в Турции (4,3%), Украине (3,9%) и Казахстане (2,3%).