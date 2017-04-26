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Мировые эксперты выбрали "королеву" банкнотСегодня в 11:40

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По красоте и уровню защиты.

International Bank Note Society (IBNS) признало 50 швейцарских франков лучшей банкнотой 2016 года. Она стала первой новой купюрой, выпущенной Швейцарским национальным банком за последние 20 лет.

Конкуренцию в конкурсном отборе IBNS ей составляли 1 тысяча мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и 5 фунтов стерлингов. Всего в прошлом году в мире было выпущено порядка 120 новых купюр, передает "Уралинформбюро". При выборе лучшей эксперты определяли художественную ценность и защиту от подделки.

Фото: IBNS

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