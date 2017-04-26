Обязуясь все вернуть за 4 года.

Министерство финансов Свердловской области разместило на сайте госзакупок 4 заявки на открытие кредитных линий по 1 миллиарду рублей каждая. Деньги нужны для покрытия дефицита регионального бюджета, который в 2017 году составляет 13,7 миллиарда рублей, сообщает "Уралинформбюро".

Кредиты берутся на 4 года.Кредитор получит 456 миллионов рублей сверху за каждый миллиард. Тендеры назначены на 22 мая.