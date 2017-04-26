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Осенью в кошельках россиян появятся новые купюрыСегодня в 17:37

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Достоинством в 200 и 2 000 рублей.

С осени 2017 года в обращение поступят новые банкноты номиналом в 200 и 2 000 рублей, сообщает РИА "Новости".

На 200-ой купюре будут красоваться главные символы Севастополя - памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Банкноту номиналом в 2 000 рублей украсят достопримечательности Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

Особое внимание уделили безопасности – бумага будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок.

Дизайн обеих банкнот был выбран еще в октябре прошлого года по итогам специально организованного для этого конкурса достопримечательностей из 1113 российских городов. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Екатеринбург предложил для оформления денежных знаков изображения Дома Севастьянова и гостиницы "Исеть". Однако не вошел даже в десятку финалистов.

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