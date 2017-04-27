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Россиянам обещают "скостить" ипотечную ставку до 10%Сегодня в 11:33

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У банков стало меньше должников.

Ставки по ипотеке в России могут снизиться в 2017 году до 10% годовых, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Причина - низкий рост просроченной задолженности в первом квартале: всего 1% против 12% за аналогичный период 2016-го.

"Можно отметить улучшение ситуации в экономике и рост доходов населения в номинальном выражении. Вторым фактором стало сокращение доли валютных ипотечных кредитов в портфеле, которые постепенно реструктуризируются либо списываются", – цитирует издание главного аналитика "Промсвязьбанка" Дмитрия Монастыршина. Позитивные изменения подтвердили порядка 30 опрошенных кредитных организаций.

В начале года россияне брали ипотеку в среднем под 12,5%, передает "Уралинформбюро".

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