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Жителей Сургута пригласили на "Петербургскую Ассамблею"Сегодня в 13:07

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Посвятив ее недвижимости и образованию.

В Сургут прошла выставка "Петербургская Ассамблея. Недвижимость. Образование". С 22 по 23 апреля жителей и гостей города знакомили с новостройками и вузами Северной столицы. Генеральными партнерами мероприятия выступили Банк "Открытие" и "ЛСР.Недвижимость – Северо-Запад".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, выбор тем выставки не случаен. Выпускники школ Югры все чаще отдают предпочтение питерским вузам, встает перед ними и жилищный вопрос.

На этот раз участниками "Питерской Ассамблеи" стали строительные компании "ЦДС", ЗАО "Гатчинский ККЗ", АО "Эталон ЛенСпецСМУ", ЗАО "Ленстройтрест", "Самолет ЛО". Из высших учебных заведений были представлены Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Петербургский госуниверситет путей сообщения императора Александра I и Смольный институт Российской академии образования.

Для гостей выставки - представителей агентств недвижимости, банков, а также старшеклассников - была организована викторина о Петербурге. Знатокам Северной столицы вручались памятные сувениры.

Сотрудники Банка "Открытие", в свою очередь, консультировали посетителей по ипотечному и потребительскому кредитованию, знакомя потенциальных клиентов с преимуществами программ финучреждения.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".

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