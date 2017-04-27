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Южноуральский бюджет "раздулся" от федеральных поступленийСегодня в 16:31

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Но дефицит остался прежним.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли поправки в региональный бюджет. Корректировки связаны с уточнением объема целевых федеральных средств, а также отдельных статей расходов, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе парламента.

Доходы и расходы областного бюджета увеличились на 157,6 миллиона рублей за счет безвозмездных перечислений: 150,9 миллиона поступило от "Росатома" на реализацию экологических программ, остальная сумма - из резервного фонда правительства РФ для частичного покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий паводка 2013 года.

Кроме того, на 1 миллиард рублей увеличен специальный фонд сбалансированности местных бюджетов и на 260 миллионов расширен дорожный фонд. На проведение в 2017 году соревнований международного уровня предусмотрены 19,3 миллиона рублей, на организацию временных рабочих мест в напряженных монотерриториях - 7,6 миллиона, на реализацию дополнительных мероприятий в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий - 7 миллионов.

С учетом поправок доходы бюджета составят 126,8 миллиарда рублей, расходы – 136,8 миллиарда. Дефицит сохранился на уровне 10 миллиардов рублей.

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