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ЦБ снизит ключевую ставку до 9,5%Сегодня в 14:59

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Благодаря вялой инфляции.

Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года снизит ключевую ставку на четверть процента - до 9,5% годовых. В этом не сомневаются эксперты, опрошенные ведущими федеральными изданиями.

Главным позитивным фактором стало замедление инфляции, опережающее прогнозы Центробанка. Уже сейчас она составляет 4,1%, то есть почти достигла целевого значения в 4%, определенного на год. Кроме того, весной вновь пошли на спад инфляционные ожидания.

В конце марта регулятор впервые с сентября 2016 года опустил ставку с 10% до 9,75% годовых. 20 апреля на коллегии Минфина глава ЦБ Эльвира Набиуллина вселила в участников рынка уверенность, что тренд продолжится. До этого аналитики считали наиболее вероятным сохранение ставки на прежнем уровне, передает "Уралинформбюро".

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