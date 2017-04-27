Благодаря вялой инфляции.

Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года снизит ключевую ставку на четверть процента - до 9,5% годовых. В этом не сомневаются эксперты, опрошенные ведущими федеральными изданиями.

Главным позитивным фактором стало замедление инфляции, опережающее прогнозы Центробанка. Уже сейчас она составляет 4,1%, то есть почти достигла целевого значения в 4%, определенного на год. Кроме того, весной вновь пошли на спад инфляционные ожидания.

В конце марта регулятор впервые с сентября 2016 года опустил ставку с 10% до 9,75% годовых. 20 апреля на коллегии Минфина глава ЦБ Эльвира Набиуллина вселила в участников рынка уверенность, что тренд продолжится. До этого аналитики считали наиболее вероятным сохранение ставки на прежнем уровне, передает "Уралинформбюро".