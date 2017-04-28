"Активные граждане" меняют баллы на скидкиСегодня в 09:11
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В Группе "АльфаСтрахование".
"АльфаСтрахование" приурочило к трехлетию проекта электронных голосований правительства Москвы "Активный гражданин" специальное предложение. До 21 мая (дня рождения проекта) его участники могут обменять полученные баллы на 15-процентную скидку на полис для выезжающих за рубеж от страховой компании.
"АльфаСтрахование" предоставит более чем 1,6 миллионам "активных граждан" возможность застраховать свое путешествие, сэкономив при этом 15% стоимости полиса. Акция действует с 20 апреля, - рассказывает директор департамента маркетинговых коммуникаций страховой компании Антон Ставенко. – Близятся майские праздники и наше предложение как нельзя кстати. Страховка обезопасит вас и защитит от непредвиденных медицинских расходов как на время поездки за рубеж, так и во время путешествия по России. Мы рады сотрудничеству с проектом и надеемся, что оно будет долговременным".
Следует отметить, более 400 человек уже воспользовались опцией в первые 2 дня действия акции. Чтобы последовать их примеру, необходимо зайти на сайт www.alfastrah.ru и перейти в раздел "Путешествия". После заполнения данных о предстоящей поездке (страна, тип полиса, даты поездки, данные путешественников) потребуется ввести полученный промокод, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".
Проект "Активный гражданин" с момента своего существования провел более 2 600 голосований по актуальным вопросам развития Москвы. Он объединяет уже более 1,6 миллиона горожан.
"АльфаСтрахование" выступит генеральным партнером общегородского праздника "День Активного гражданина", который состоится 21 мая в честь трехлетия проекта. Мероприятие соберет на своих площадках не менее 100 тысяч участников. Празднование пройдет в московских парках, в городских библиотеках и на творческих площадках Москвы. Завершится праздник необычным гала-концертом.
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