Народные облигации помогут чиновникам прятать доходыСегодня в 14:05
- Текст
А должникам - скрываться от кредиторов.
Облигации федерального займа для населения, вышедшие на рынок 26 апреля, – удобный способ прятать доходы. Банки не должны уведомлять налоговую об открытии брокерских счетов, через которые клиент покупает эти ценные бумаги, пишет "Коммерсантъ".
Среди главных выгодоприобретателей – 6 миллионов чиновников и членов их семей, обязанных декларировать доходы, а также те, кто скрывается от кредиторов или планирует свое банкротство. В отличие от обычных вкладов, вложения в облигации останутся невидимыми.
Теоретически получение информации о брокерских счетах возможно, но лишь в рамках особых налоговых проверок, которые проходят редко, уточнил источник издания.
Так называемые народные облигации продаются в офисах Сбербанка и ВТБ24, совокупный объем выпуска составит 15 миллиардов рублей. Номинал одной ценной бумаги определен в 1 тысячу рублей. Минимальный размер покупки - 30 облигаций в одни руки, максимальный - 15 тысяч штук. Таким образом, единовременно можно потратить от 30 тысяч до 15 миллионов рублей.
За первый день продаж с россиянами заключено 337 сделок на общую сумму около 700 миллионов рублей. Подано 1,5 тысячи заявок, открыто более тысячи брокерских счетов.
Уральский банк Сбербанка России насчитал 26 апреля только в Свердловской области 14 желающих при среднем размере заявки 0,9 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре финорганизации.
К первой половине дня 27 апреля на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Башкортостана Сбербанком зарегистрировано 111 заявок.
Что касается ВТБ24, то по числу обращений лидируют Москва и Московская область (37%), Санкт-Петербург и Ленобласть (17%). Средний чек оценивается в 1,4 миллиона рублей, 70% покупателей облигаций - мужчины. Статистику по УрФО за стартовый день пресс-служба банка не предоставила.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:59
Построившей Дом свердловского правительства фирме грозит банкротство
"СМУ-3" задолжало за землю.Сегодня в 17:46
Мизулина развязала руки уральским мужчинам
Они стали чаще избивать жен.Сегодня в 17:43
Мать выслали: в Екатеринбурге трое детей остались одни
Из-за миграционной политики.Сегодня в 17:30
В Копейске экс-чиновника мэрии отдали под суд
За махинации с арендой земли.Сегодня в 17:29
На Ямале закрывают все автозимники
Через 2 дня.Сегодня в 17:27
Анна Семенович испортит тюменцам субботник
Звезда захворала.Сегодня в 17:24
Тагильчанина заподозрили в истязании 10-летней падчерицы
Он бил ее "в воспитательных целях".Сегодня в 17:22
Жители Зауралья остались без борта в Сочи
Перевозчик отменил единственный рейс.Сегодня в 17:13
В пермской больнице скончалась беременная женщина
На позднем сроке.Сегодня в 17:10
Работников завода "Урал" в Миассе переводят на "сокращенку"
В доходах потеряют 4,4 тысячи человек.Сегодня в 17:00
Свердловчане обрушили строительный рынок
Жилье не продается.Сегодня в 16:57
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:56
Екатеринбургский детсад попал в огненную осаду
Полыхает трава.Сегодня в 16:29
Тюменский полицейский "проспал" ограбление
И нарвался на "уголовку".Сегодня в 16:23
В Зауралье продлили акцию "Онлайн-плательщик"
До конца 2017 года.
Главные новости
- Сегодня в 16:56Екатеринбургский детсад попал в огненную осаду
- Сегодня в 15:56В Екатеринбурге рассыпается здание детской филармонии
- Сегодня в 14:05Народные облигации помогут чиновникам прятать доходы
- Сегодня в 13:34Приговор покемонофилу Соколовскому огласят 11 мая
- Сегодня в 12:51В уральских озерах передохла рыба
Аналитика
Сниму подвал. Класс "А" не предлагать
Застой на офисном рынке будет долгим.
Без кардинала в голове
Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.
Червоисточинск Нижнего Тагила
Где чистая вода?