А должникам - скрываться от кредиторов.

Облигации федерального займа для населения, вышедшие на рынок 26 апреля, – удобный способ прятать доходы. Банки не должны уведомлять налоговую об открытии брокерских счетов, через которые клиент покупает эти ценные бумаги, пишет "Коммерсантъ".

Среди главных выгодоприобретателей – 6 миллионов чиновников и членов их семей, обязанных декларировать доходы, а также те, кто скрывается от кредиторов или планирует свое банкротство. В отличие от обычных вкладов, вложения в облигации останутся невидимыми.

Теоретически получение информации о брокерских счетах возможно, но лишь в рамках особых налоговых проверок, которые проходят редко, уточнил источник издания.

Так называемые народные облигации продаются в офисах Сбербанка и ВТБ24, совокупный объем выпуска составит 15 миллиардов рублей. Номинал одной ценной бумаги определен в 1 тысячу рублей. Минимальный размер покупки - 30 облигаций в одни руки, максимальный - 15 тысяч штук. Таким образом, единовременно можно потратить от 30 тысяч до 15 миллионов рублей.

За первый день продаж с россиянами заключено 337 сделок на общую сумму около 700 миллионов рублей. Подано 1,5 тысячи заявок, открыто более тысячи брокерских счетов.

Уральский банк Сбербанка России насчитал 26 апреля только в Свердловской области 14 желающих при среднем размере заявки 0,9 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре финорганизации.

К первой половине дня 27 апреля на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Башкортостана Сбербанком зарегистрировано 111 заявок.

Что касается ВТБ24, то по числу обращений лидируют Москва и Московская область (37%), Санкт-Петербург и Ленобласть (17%). Средний чек оценивается в 1,4 миллиона рублей, 70% покупателей облигаций - мужчины. Статистику по УрФО за стартовый день пресс-служба банка не предоставила.