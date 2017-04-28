С индивидуальным дизайном.

Банк "Открытие" поздравил команду Югры по следж-хоккею. Она выиграла чемпионат России сезона 2016-2017 годов.

Руководитель ханты-мансийской дирекции Банка "Открытие" Петр Суворов вручил спортсменам пластиковые карты с индивидуальным дизайном. На них изображена эмблема следж-хоккейного клуба Югра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

Петр Суворов отметил, что "Банк "Открытие" всегда с особым вниманием относился к вопросам поддержки общественных организаций инвалидов.

"Все наши банковские офисы обслуживания снабжены специальными пандусами для удобств инвалидов-колясочников. Мы реализуем программу помощи неизлечимо больным людям в хосписах фонда "Вера", – рассказал он.

Кроме того, в Югорском лыжном марафоне, одним из организаторов которого выступает Банк "Открытие", существует отдельный зачет для людей с ограниченными физвозможностями. В 2017 году на старт вышла вся паралимпийская сборная России по лыжным гонкам и биатлону, также участвовали сурдлимпийцы.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".