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Биткоин подорожал на треть с начала годаСегодня в 14:25

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И не может остановиться в росте.

Курс биткоина поднялся до рекордного значения в 1331 доллар, продолжив тренд первого квартала 2017 года.

По данным CoinDesk Bitcoin Price Index, 27 апреля эта криптовалюта подорожала на 2,7% по сравнению с предыдущей сессией, а в целом с начала года укрепилась на треть. В марте ее стоимость превысила цену золота - 1265 долларов за единицу. Тенденцию к росту не может переломить даже опала со стороны финансовых служб Китая.

Биткоин, существующий только в виртуальном пространстве, появился в 2009 году. По сути, это программный онлайн-код, который никак не регулируется государственной системой. Соответственно, лицо, совершающее операцию, остается анонимным. По мнению властей, это делает криптовалюты удобным инструментом финансирования террористов. В 2018 году Минфин РФ может легализовать операции с киберденьгами, чтобы бороться с незаконными переводами.

Пока в России действует два биткоин-обменника – в Москве и Екатеринбурге. Еще один планируется открыть в Челябинске, передает "Уралинформбюро".

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