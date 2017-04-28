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ЦБ понизил ключевую ставку до 9,25%Сегодня в 16:03

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Превзойдя ожидания экспертов.

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 9,25% годовых. Решение Совета директоров ЦБ было обнародовано 28 апреля.

Ранее эксперты предположили, что снижение составит 0,25%, однако приближение инфляции к целевому уровню и восстановление экономической активности позволили превзойти ожидания. В дальнейшем расчет ключевой ставки будет производится на основании движения цен на нефть и развития экономики относительно прогнозов, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦБ.

Вместе с тем, по данным регулятора, целевой показатель инфляции в 4% будет достигнут к концу 2017 года, в последующие два года он будет поддерживаться на этом уровне. Сейчас инфляция составляет 4,1%.

Ранее по теме:
ЦБ снизит ключевую ставку до 9,5%

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