Всего 2000 человек.

Благотворительный фонд "Линия жизни" провел в Москве в парке имени Горького традиционный ежегодный "Забег 5275". Защиту 2000 его участников обеспечила "АльфаСтрахование". Каждый на время проведения благотворительного мероприятия был застрахован от несчастного случая, рисков смерти, инвалидности и травмы. Страховая сумма составила 50 тысяч рублей на человека.

В забеге на 5275 и 10550 метров участвовали не только любители бега и поклонники здорового образа жизни, но и корпоративные команды, в том числе сотрудники "АльфаСтрахование".

Кроме того, для малышей до 6 лет был организован старт на 300 метров, дети 7-13 лет бежали 1 километр. Также состоялся забег для инвалидов. Все пожертвования, полученные от участников "Забега 5275", направлены на реализацию программ фонда "Линия жизни".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, "АльфаСтархование" ежегодно поддерживает инициативу фонда "Линия жизни" по проведению благотворительных мероприятий, в том числе "Забега 5275".

"Благотворительные марафоны помогают нам вносить свой вклад в необходимое и благородное дело. Мы рады, что приняли участие в мероприятии, которое, действительно, объединило разных людей одной целью", - отметила заместитель гендиректора компании "АльфаСтрахование" Татьяна Пучкова.